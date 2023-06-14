В Новом Уренгое один из проездов назовут именем Алексея Боброва, погибшего в СВО

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое проезд, расположенный в микрорайоне Мирный, назовут именем Алексея Боброва. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Алексей Бобров - наш герой. Он погиб зоне СВО, прикрыв собой товарищей от пуль. Вечная ему память, - сказал управленец.

Чтобы почтить память земляка, власти установят особую табличку, а еще на стене одного из домов появится мурал в его честь.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Напоминаем, что этим летом специалисты приведут в порядок дорогу вдоль домов №1/8, №2/2, №2/3 и №8/1. Кроме того, обновятся тротуары, входные группы домов и появится отвод талых вод.

Также в городе стартовал первый этап ремонта улицы Магистральная. За три года здесь появятся пять километров новой дороги, тротуаров, освещения, инженерных сетей и озеленения.