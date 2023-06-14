В Ямальском районе на неделю продлили отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В Ямальском районе продлили отопительный сезон. С просьбой об этом жители обратились к главе муниципалитета Андрею Кугаевскому и были услышаны.

- На календаре лето, но погода не спешит радовать теплыми днями. Получил немало обращений от жителей о том, что в квартирах и домах холодно. Поэтому приняли решение продлить отопительный сезон еще на неделю, до 21 июня, - обратился к землякам управленец.

Также он сообщил, что после отключения отопления начнется активная подготовку теплосетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Напоминаем, что также отопительный сезон продлили в Надымском районе. Причина этого - значительное похолодание на улице.