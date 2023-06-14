Квартиру жителя Лабытнанги атаковали живые опарыши

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Квартиру жителя Лабытнанги атаковали непрошенные гости - живые опарыши. По словам мужчины, насекомые развелись в жилище, пока он был в отпуске и не намерены покидать уже полюбившееся место.

- Приехали из отпуска домой и обнаружили в квартире живых опарышей. Внутри самого источника их появления не было, но на крыше (живем на втором этаже деревяшки) был обнаружен мертвый голубь, а в нем - рассадник этих самых неприятных существ, - рассказывает северянин.

Затем мужчина выкинул птицу и смел все, что ползало вокруг, но проблема на этом не решилась.

- Чрез два дня в кухне, несмотря на натяжные потолки, встретились несколько опарышей. А сегодня в спальне парочка этих же существ устроила «доброе утро». Что делать, подскажите? - спрашивает горожанин.

В комментариях к посту горожане посочувствовали земляку и посоветовали различные средства, начиная он народных и заканчивая магазинными. Также северяне сообщили, что следить за чердаком должны УК и ТСЖ, а значит, вина за произошедшее лежит только на них.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства также отметили, что чердак - зона ответственности управляющих компаний.

- В таких ситуациях необходимо обратиться в УК для ограничения доступа на чердачные помещения, а также проведения дезинсекции, - подчеркнули в ведомстве.