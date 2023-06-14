Жители Ямала отдают предпочтение PAY-сервисам при оплате покупок и услуг

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Жители Ямала все реже пользуются наличными и прибегают к бесконтактной оплате. Как такому выводу пришли эксперты ВТБ, проанализировав транзакцию своих клиентов.

Также в этот список вошли Якутия, Магаданская, Мурманская и Архангельская области. На этих территориях доля цифровых операций по итогам прошлого года превысила 60% от общего объема, в то время как в среднем по России этот показатель составил 54%.

Кстати, по прогнозам заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, которые он озвучил в преддверии ПМЭФ-2023, к концу следующего года каждая пятая транзакция в российских магазинах будет проходить с помощью PAY-сервисов. Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты - стикеров, СБП-платежей и прочее.

– Россия по-прежнему находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату. По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78%. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, в 2021 году четверть покупок по нашим картам проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты – это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций, – считает Анатолий Печатников.

Также, по его словам, концу 2024 года доля Pay-платежей банковских клиентов может достигнуть уже 20-22% и в дальнейшем продолжит замещать операции по пластику. Главная причина этого - рост числа новых технологий.

Кроме того, сегодня все больше клиентов банка используют Систему быстрых платежей (СБП). По предварительной оценке, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 13% от всех карточных операций. Также СБП продолжит активное «поглощение» других типов операций, в частности, переводов по картам и реквизитам. Данный сервис удобен и у него отсутствует комиссия в рамках лимита.

Всего за минувший год розничные клиенты банка провели по картам 3,2 миллиарда безналичных операций на 3,6 триллиона рублей, а средний чек составил 1,1 тысячу рублей. Его размер последние годы снижается, что подтверждает все большую частоту использования клиентами карт и альтернативных каналов платежей для мелких повседневных покупок.