Ямальские артисты представят свои постановки на ПМЭФ-2023

Фото: департамент культуры ЯНАО

Ямальские постановки представят на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.

Северяне приму участие в одном из проектов форума - «Душа России. Север-Экспо». Это артистка Культурно-делового центра Екатерина Салиндер и губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра’сэв»

Фото: департамент культуры ЯНАО

Мероприятие пройдет на площадке киностудии «Ленфильм». Посетителям представят достижения представителей креативных индустрий России с акцентом на региональные и этнические особенности.

Напоминаем, то форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 июня по 17 июня. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.