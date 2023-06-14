Подросток из Ленинградской области понес наказание за кражу денег у жительницы Пангод при помощи фальшивого сайта Фото: Вера Зенина

В Ленинградской области осудили 16-летнего подростка, укравшего деньги у жительницы села Пангоды. Как пояснили в пресс-службе регионального следкома, молодой человек создал фейковую страницу сайта по продаже товаров.

- Позже на нее зашла потерпевшая. Не заподозрив обмана, женщина выбрала товар и ввела в приложении для оплаты данные своей банковской карты. Далее обвиняемый, отследив проделанную северянкой операцию, узнал ее реквизиты и, используя их, украл со счета более 26 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия юноша примирился с потерпевшей и добровольно возместил ей причиненный материальный ущерб.

В итоге суд признал парня виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и приговорил его к штрафа в размере 10 тысяч рублей.