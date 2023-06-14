В Муравленко 17 гаражных кооперативов не были защищены от лесного пожара

Фото: прокуратура ЯНАО

Муравленковская прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности сразу в 17 гаражных кооперативах. Как пояснили в пресс-службе ведомства, надзорные мероприятия проводились в отношении арендаторов и собственников земельных участков, граничащих с лесами.

- В гаражных кооперативах обнаружены несанкционированные свалки отходов и отсутствие минерализованных полос, - прокомментировали в надзорном органе.

Фото: прокуратура ЯНАО

Таким образом прокурор внес представления об устранении нарушений закона руководителям следующих кооперативов: «Молодежный», «Монтажник 8», «Автогаз», «Надежда», «Жигули-2», «Мотор», «Тайга», «Кедр», «Ямал», «Электрик», «Сигнал 2», «Свияга», «Сигнал», «Сибирь».

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.