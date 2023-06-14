В Ноябрьске установили билборды с портретами школьников, отличившихся в олимпиадах, и их педагогов

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Год педагога и наставника в Ноябрьске создали экспозицию, посвященную победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, а также учителям, которые подготовили ребят. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Победы федерального уровня - очень престижно. А еще это тяжелый труд, упорство и настойчивость. Подобная целеустремленность достойна большого уважения. Отдельное спасибо нашим педагогам-наставникам. Без их энтузиазма, новаторского подхода, высокого профессионализма и абсолютной преданности своему делу таких результатов не достигнуть, - сказал градоначальник.

Экспозиция с 14-ю портретами появилась возле городского фонтана, украсив центральную аллею.

Сами ноябряне отметили, что выставка отличная, но в будущем она должна обязательно пополняться.