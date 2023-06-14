Рецидивист из Приуралья отправился в тундру за дровами и убил лежащего медведя

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В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Ямбура, застрелившего медведя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Началось расследование преступления с того, что полицейские обнаружили в одной из бань шкура бурого медведя. Вскоре выяснилось, что строение принадлежит ранее судимому мужчине 1961 года рождения.

- По предварительны данным, обвиняемый поехал на снегоходе в тундру за дровами. По пути он увидел медведя, лежащего возле кустарника, и выстрелил в него шесть раз. Когда животное перестало двигаться, злоумышленник ободрал с него шкуру и, вернувшись в поселок, растянул ее на стене, - рассказали в ведомстве.

Согласно сведениям регионального Росприроднадзора, мужчина причинил охотничьему фонду РФ ущерб в 180 тысяч рублей.

Сейчас северянин обвиняется по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», ему грозит до пяти лет лишения свободы.