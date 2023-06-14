Жители Лабытнанги предложили более ста инициатив в рамках проекта «Уютный Ямал»

Фото: Марина Трескова, соцсети

В регионе завершился прием инициатив в рамках проекта «Уютный Ямал». По словам главы Лабытнанги Марины Тресковой, всего жители Семи лиственниц предложили 106 идей: 23 на портале «Живем на Севере» и 83 в проектные офисы.

- Девять инициативных групп уже готовы подробно рассказать о своих идеях и обсуждать дальнейшие действия, каждая из них должна стать основой проектной документации, - отметила градоначальница.

Кстати, особенно востребованным среди жителей становится проект по установке «умных» розеток для подогрева двигателей машин: работы по монтажу предложено провести сразу в трех дворах.

В сентябре пройдет голосование, в ходе которого горожане определят лучшие проекты. Именно их власти и поддержат финансированием.