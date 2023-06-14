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НовостиПроисшествия14 июня 2023 0:00

На Ямале 14 июня 2023 года пройдут дожди и грозы

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 14 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 14 июня

Погода на Ямале на 14 июня

Фото: Вера Зенина

В среду, 14 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, при прояснении до 0. Днем +10...+15 градусов, местами до +20.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +11. Ветер 8-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО