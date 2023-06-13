В АО «Транснефть – Сибирь» определили лучший расчет добровольной пожарной дружины

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился второй этап соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины». Цель конкурса – совершенствование навыков членов ДПД при работе с пожарно-техническим оборудованием, а также поддержание слаженности и эффективности их действий.

В первом этапе соревнования, который прошел в 10 филиалах компании, приняли участие порядка 200 человек. Далее в каждом филиале были созданы сборные команды ДПД из добровольцев, показавших лучшие результаты в индивидуальном первенстве. Они представили свое подразделение во втором туре в Тюмени.

На протяжении двух дней 50 огнеборцев соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, челночном беге, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также демонстрировали знание теории. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По итогам соревнования в общекомандном зачете лучшим расчетом добровольной пожарной дружины стала команда Тюменского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Ноябрьского УМН, на третьем – Уренгойское УМН.

По результатам индивидуальных зачетов будет сформирована сборная, которая представит предприятие в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО «Транснефть», которое в этом году отмечает 30-летие с момента образования. Финал состоится в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

– Пожароопасный сезон в Тюменской области и в соседних регионах потребовал от всех оперативных служб, добровольцев и сотрудников нашего предприятия полной боевой готовности к реагированию на нештатную ситуацию. Наши ДПД первыми выезжали на тушение природных пожаров. Во многих случаях именно это стало решающим фактором быстрой ликвидации пожаров, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий от огненной стихии, – отметил главный судья соревнования, начальник отдела пожарной безопасности организации Сергей Башаровский.