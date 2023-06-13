В рамках недели здоровья ямальцы смогут пройти диспансеризацию и узнать о правильном питании

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале стартовала тематическая Неделя здоровья, которая пройдет с 13 по 19 июня. Участие в ней примут все больницы региона, сообщили в пресс-службе областного депздрава.

В ее рамках врачи развернут мобильные островки здоровья, проведут выездные профосмотры и диспансеризацию, а профилактологи и эндокринологи проконсультируют северян о правильном питании и здоровом образе жизни.

Так, 17 июня, пройдет день здорового ямальца. Это значит, что врачи отделений медпрофилактики и центров здоровья будут ждать северян во всех поликлиниках округа. Пришедших, кстати, ждут бонусы и призы.

- Неделя здоровья - это отличный повод еще раз напомнить людям о важности обследования вне зависимости от самочувствия. Многие неинфекционные заболевания эффективно лечатся на ранней стадии, а профилактические мероприятия позволяют вовремя провести обследование и начать лечение, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что это уже 11-ая по счету тематическая неделя в округе. Ранее в регионе прошли массовые мероприятия, посвященные зимним видам спорта, ямальской промышленности, Арктике, добровольцам и детям.