На должность глава Тазовского района претендует еще один кандидат

Фото: администрация Тазовского района

Директор МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» Александр Михайлов решил претендовать на должность главы и подал документы для участия в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Секретарь конкурсной комиссии Вадим Четвертков принял документы у директора МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» Александра Михайлова», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте района.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 13 июня. Далее кандидатам предстоит пройти индивидуальные собеседования.

Первым кандидатом, претендующим на должность руководителя Тазовского района, стал бывший директор ямальского департамента АПК Виктор Югай. На данный момент он является временно исполняющим обязанности главы.

Напоминаем, что Василий Паршаков объявил о своем уходе с поста главы муниципалитета 17 мая. На данный момент он официально получил мандат депутат Законодательного собрания Ямала.