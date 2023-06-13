Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 10:37

В Пуровском районе откроют гончарную мастерскую

Это стало возможным благодаря гранту губернатора
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе откроют гончарную мастерскую. Это стало возможным благодаря гранту губернатора, предоставленному общественной организации инвалидов «Милосердие», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В будущей мастерской дети и молодежь с инвалидностью смогут своими руками изготавливать сувениры из глины, а затем продавать их на благотворительных мероприятиях.

Также грант получила профсоюзная организация «НОВАТЭК»-СЕВЕР. Совместно с поисковыми отрядами района она будет приобщать студентов таркосалинского колледжа и старшеклассников к поисковому движению.

А пуровская районная организация ветеранов войн, ВС и правоохранительных органов получила грант на создание штаба «#МЫВМЕСТЕ-Пуровский район». Его участники и дальше будут поддерживать семьи военнослужащих: помогать в быту, оказывать правовую и психологическую помощь.

Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Всего денежные сертификаты получили три общественные организации, по итогам конкурса будут реализованы шесть инициатив.