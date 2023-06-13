Фото: администрация Пуровского района
В Пуровском районе откроют гончарную мастерскую. Это стало возможным благодаря гранту губернатора, предоставленному общественной организации инвалидов «Милосердие», сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В будущей мастерской дети и молодежь с инвалидностью смогут своими руками изготавливать сувениры из глины, а затем продавать их на благотворительных мероприятиях.
Также грант получила профсоюзная организация «НОВАТЭК»-СЕВЕР. Совместно с поисковыми отрядами района она будет приобщать студентов таркосалинского колледжа и старшеклассников к поисковому движению.
А пуровская районная организация ветеранов войн, ВС и правоохранительных органов получила грант на создание штаба «#МЫВМЕСТЕ-Пуровский район». Его участники и дальше будут поддерживать семьи военнослужащих: помогать в быту, оказывать правовую и психологическую помощь.
Фото: администрация Пуровского района
Всего денежные сертификаты получили три общественные организации, по итогам конкурса будут реализованы шесть инициатив.