Жители Нового Уренгоя смогут бесплатно избавиться от старых автопокрышек

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители газовой столицы вновь смогут бесплатно избавиться от старой авторезины. Для этого в городе стартует акция «Шинная амнистия», которая станет частью экопроекта «Наш чистый Новый Уренгой».

- Уже третий год подряд мы организовываем прием старых автомобильных покрышек от населения и УК. Схема такая же - привозите на полигон ненужную авторезину. Всё. Платить за прием не надо, разбираться с ее утилизацией и хранением тоже. Главное - очистить городские территории от лишнего хлама, - сказал глава города Андрей Воронов.

И так, сдать резину можно будет17 и 24 июня с 10.00 до 17.00.

Кстати, в прошлом году за один день город стал чище ровно на 66 тонн - именно столько покрышек было принято.