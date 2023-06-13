В Тазовском районе пьяный юноша до смерти забил родного дядю металлической канистрой

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего юноши, до смерти забившего родного дядю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 7 июня жители Гыданской тундры обнаружили около жилого балка тело своего 57-летнего соседа. Далее они обратились в правоохранительные органы, а затем на место прибыла следственно-оперативная группа.

- Накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник. В какой-то момент между распивавшими спиртное родственниками возник конфликт, переросший в жестокое избиение. Юноша нанес дяде удары руками и ногами по различным частям тела, а также металлической канистрой, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

После этого злоумышленник оставил потерпевшего лежать без сознания на земле и уехал в свое стойбище.

Сейчас северянин находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).