Компания из Нового Уренгоя задолжала бюджету РФ 47 миллионов рублей

В Новом Уренгое выявили компанию, не выплатившую налогов на 47 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое выявили компанию, не выплатившую налогов на 47 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что с января 2018 года по декабрь 2020 года должностные лица компании уклонились от уплаты налогов, включив в декларации заведомо ложных сведений. В результате их преступных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Выявить преступление удалось налоговикам во время проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, также назначен комплекс судебно-бухгалтерских экспертиз.

Что касается махинаторов, они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).