Фото: Госстройнадзор ЯНАО

В Новом Уренгое приступили к строительству мини-футбольной арены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.

- Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, совсем скоро строители приступят к устройству фундамента, - прокомментировали в ведомстве.

Уже в этом месяце инспекторы посетят площадку с обязательным профилактическим визитом.

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

Четырехэтажное здание площадью более 13 тысяч квадратных метров включает в себя универсальный спортивный зал с трибуной на тысячу зрителей, фитнес-центр и студию хореографии.

Объект расположится на пересечении улиц Магистральная и Арктическая (в Донском микрорайоне города). Занимается его возведением дирекция капитального строительства и инвестиций региона.