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НовостиПроисшествия13 июня 2023 5:51

За неделю ямальцы отдали телефонным мошенникам почти 20 миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
За неделю ямальцы отдали телефонным мошенникам почти 20 миллионов рублей

За неделю ямальцы отдали телефонным мошенникам почти 20 миллионов рублей

Фото: Вера Зенина

За одну неделю ямальцы, доверившись телефонным мошенникам, лишились более 19,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- С 29 мая по 4 июня зарегистрировано 40 преступлений, ущерб от которых превысил 19,8 миллиона рублей. Наиболее значительную сумму (свыше 5 миллионов 208 тысяч рублей) перевел мошенникам житель Ноябрьска, - прокомментировали в ведомстве.

Потерпевшему позвонил некий человек, представившийся работником Центробанка РФ. Под предлогом отмены несанкционированных операций он убедил мужчину оформить несколько кредитов и перевести деньги на некий счет.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными, внимательными и не попадаться на уловки аферистов.