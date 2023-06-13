За неделю ямальцы отдали телефонным мошенникам почти 20 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

За одну неделю ямальцы, доверившись телефонным мошенникам, лишились более 19,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- С 29 мая по 4 июня зарегистрировано 40 преступлений, ущерб от которых превысил 19,8 миллиона рублей. Наиболее значительную сумму (свыше 5 миллионов 208 тысяч рублей) перевел мошенникам житель Ноябрьска, - прокомментировали в ведомстве.

Потерпевшему позвонил некий человек, представившийся работником Центробанка РФ. Под предлогом отмены несанкционированных операций он убедил мужчину оформить несколько кредитов и перевести деньги на некий счет.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными, внимательными и не попадаться на уловки аферистов.