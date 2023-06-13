На Ямале два водителя и пассажир пострадали в перевернувшихся машинах

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, оба ДТП произошли из-за того, что водители не справились с управлением.

Первая авария случилась 12 июня на 80 километре трассы Ноябрьск - Вынгапуровский. Около 22.10 водитель автомобиля «Хендай» съехал с дороги, опрокинулся и попал в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

А 13 июня на 453 километре трассы пострадали водитель «Ниссана» и его пассажир. Около 1.25 мужчина также потерял контроль над машиной и съехал с дороги, в результате этого машина сделала кувырок и встала обратно на колеса.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 6 ДТП, а с начала года 2 483, в которых 14 человек погибли и 119 получили травмы, в том числе 15 детей.