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НовостиОбщество13 июня 2023 4:47

Жителя Салехарда отправили на исправительные работы за разбитое стекло

В момент совершения вандализма он был пьян
Марина Прохорова
Фото: прокуратура ЯНАО

Фото: прокуратура ЯНАО

В Салехарде осудили 21-летнего местного жителя, разбившего стекло в теплой остановке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в феврале 2023 года молодой человек, будучи в алкогольном опьянении, прогуливался по улице Броднева. В какой-то момент он, ради забавы, решил разбить стекло остановочного комплекса «мкр. Солнечный», чем доставил неудобства местным жителям, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

Фото: прокуратура ЯНАО

Кстати, материальный ущерб, причиненный городу, составил 27 тысяч рублей.

В итоге суд, учитывая позицию гособвинителя, признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и приговорил его к 240 часам обязательных работ.