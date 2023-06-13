Жителя Салехарда отправили на исправительные работы за разбитое стекло

Фото: прокуратура ЯНАО

В Салехарде осудили 21-летнего местного жителя, разбившего стекло в теплой остановке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в феврале 2023 года молодой человек, будучи в алкогольном опьянении, прогуливался по улице Броднева. В какой-то момент он, ради забавы, решил разбить стекло остановочного комплекса «мкр. Солнечный», чем доставил неудобства местным жителям, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

Кстати, материальный ущерб, причиненный городу, составил 27 тысяч рублей.

В итоге суд, учитывая позицию гособвинителя, признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и приговорил его к 240 часам обязательных работ.