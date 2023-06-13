Отопление в домах жителей Надымского района отключат на неделю позже Фото: Вера Зенина

Отопление в домах жителей Надымского района отключат на неделю позже, чем планировалось ранее. Как сообщили в местном департаменте муниципального хозяйства, причина этого - значительное похолодание на улице.

«В связи с ухудшением погодных условий отопительный сезон в Надымском районе продлен до 19 июня», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что ранее отопление планировалось отключить 13 июня.

Кстати, в прошлом году через несколько дней после отключения тепла в районе нагрянули холода. В связи с этим работу котельных пришлось возобновлять, а это доставило коммунальщикам не мало хлопот.