Еще один ямалец вернулся домой из украинского плена

Скриншот из видео

Накануне ямальский омбудсмен Андрей Нестерук сообщил, что житель округа Станислав Юхнин, ранее находившийся в украинском плену, благополучно вернулся домой. А буквально несколько часов назад на странице регионального проекта «Северяне. Жизнь героя» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что освобожденных ямальцев было двое.

«Два ямальских бойца, освобожденных из плена, вернулись домой. Всего благодаря договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса, на Родину возвратились 94 российских военных. Среди них были бойцы из «Росомахи», проживающие в Надыме, Новом Уренгое и Тюмени», - говорится в тексте.

Там же уточнялось, что все возвращенные военнослужащие получат необходимую медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.