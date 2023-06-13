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НовостиОбщество13 июня 2023 3:22

Еще один ямалец вернулся домой из украинского плена

Он получит необходимую медицинскую помощь
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Накануне ямальский омбудсмен Андрей Нестерук сообщил, что житель округа Станислав Юхнин, ранее находившийся в украинском плену, благополучно вернулся домой. А буквально несколько часов назад на странице регионального проекта «Северяне. Жизнь героя» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что освобожденных ямальцев было двое.

«Два ямальских бойца, освобожденных из плена, вернулись домой. Всего благодаря договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса, на Родину возвратились 94 российских военных. Среди них были бойцы из «Росомахи», проживающие в Надыме, Новом Уренгое и Тюмени», - говорится в тексте.

Там же уточнялось, что все возвращенные военнослужащие получат необходимую медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.