Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме улучшат условия для отдыха горожан на природе. Как сообщил глава района Дмитрий Жаромских, это стало возможным за счет грантов от губернатора, предоставленных некоммерческим организациям.

- Благодаря грантовой поддержке будут улучшены условия для отдыха надымчан на природе. Проект «Арктический глэмпинг» реализует спортивно-технический клуб «Поршень». Еще один проект организации - «Экологический водный туризм на байдарках - Север без границ», - сказал управленец.

Всего победителями конкурса стали 6 надымских проектов из 16 заявленных. Они были самой разной направленности: социально-ориентированные, направленные на сохранение здоровья, патриотическое воспитание, поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и, как уже упоминалось выше, туристические.