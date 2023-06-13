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НовостиОбщество13 июня 2023 1:58

Глава Шурышкарского района получил золотой значок ГТО

Также почетного знака удостоились еще 29 жителей Мужей
Марина Прохорова
Фото: Олег Попов, соцсети

Фото: Олег Попов, соцсети

В День России самым спортивным и активным жителям Мужей вручили значки ГТО. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Три десятка золотых значков ГТО вручили мужевцам в праздничный день. Физкультурно-спортивный комплекс продолжает набирать обороты и привлекает все большее число сторонников, - отметил управленец.

Фото: Олег Попов, соцсети

Фото: Олег Попов, соцсети

Кстати, один из золотых значков принадлежит Олегу Попову. Он успешно сдал нормативы в ноябре прошлого года.

- Убедился лично, что это под силу каждому, нужно лишь немного «попотеть», - обратился глава к жителям.

Напоминаем, что недавно значок ГТО получила и глава Лабытнанги Марина Трескова.