Глава Шурышкарского района получил золотой значок ГТО

Фото: Олег Попов, соцсети

В День России самым спортивным и активным жителям Мужей вручили значки ГТО. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Три десятка золотых значков ГТО вручили мужевцам в праздничный день. Физкультурно-спортивный комплекс продолжает набирать обороты и привлекает все большее число сторонников, - отметил управленец.

Фото: Олег Попов, соцсети

Кстати, один из золотых значков принадлежит Олегу Попову. Он успешно сдал нормативы в ноябре прошлого года.

- Убедился лично, что это под силу каждому, нужно лишь немного «попотеть», - обратился глава к жителям.

Напоминаем, что недавно значок ГТО получила и глава Лабытнанги Марина Трескова.