Глава Шурышкарского района получил золотой значок ГТО

Фото: Олег Попов, соцсети
В День России самым спортивным и активным жителям Мужей вручили значки ГТО. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.
- Три десятка золотых значков ГТО вручили мужевцам в праздничный день. Физкультурно-спортивный комплекс продолжает набирать обороты и привлекает все большее число сторонников, - отметил управленец.
Фото: Олег Попов, соцсети
Кстати, один из золотых значков принадлежит Олегу Попову. Он успешно сдал нормативы в ноябре прошлого года.
- Убедился лично, что это под силу каждому, нужно лишь немного «попотеть», - обратился глава к жителям.
Напоминаем, что недавно значок ГТО получила и глава Лабытнанги Марина Трескова.