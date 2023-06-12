На Ямале горят 3 земельных участка леса, площадь которых составляет 101 гектар

Очаги пожаров зафиксированы в Красноселькупском районе.

На Ямале горят три земельных участка леса, площадь которых составляет 101 гектар. Очаги пожаров зафиксированы в Красноселькупском районе, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО.

— В Ямало-Ненецком автономном округе действуют три природных пожара в Красноселькупском районе. Площадь горения составляет 101 гектар, два очага были локализованы на площади 41 гектар, — рассказали в ведомстве.

Напомним, площадь лесных пожаров на Ямале уменьшилась в 17 раз. На сегодняшний день в ЯНАО горит лес в Красноселькупском районе.