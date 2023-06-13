На Ямале 13 июня 2023 года температура опустится до 0 градусов

Погода на Ямале на 13 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 13 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12, по западу до +18.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +2 градуса, днем +10. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: