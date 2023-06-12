По центральной улице Салехарда в День России 12 июня пронесут огромный флаг в цвет триколора

Фото: пресс-служба администрации Салехарда.

В честь Дня России по всему Ямалу проходят праздничные мероприятия: от флешмобов до концертов и патриотических акций, рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Сотни школьников смогут принять участие в мероприятии под названием «Славься, Отечество», на нем ребята зададут вопросы о государственных праздниках и памятных датах.

– Одним из ключевых мероприятий в регионе станет вручение грантов от губернатора социально ориентированным некоммерческим организациям. Сертификаты получат 48 проектов, – уточнили в правительстве ЯНАО.

Добавим, сегодня 48 различным НКО вручат губернаторские гранты. Волонтеры раздадут жителям ямальских городов маленькие триколоры.