Ямальского военного Станислава Юхнина вернули из плена на Украине

Фото: Андрей Нестерук / Telegram-канал.

Военнослужащий из ЯНАО освобожден из украинского плена и возвращен на Родину. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук накануне днем, 11 июня.

— С радостью сообщаю, что ямальский военнослужащий возвращен из украинского плена на Родину! Сегодня, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин, — рассказал Андрей Нестерук.

Возвращение стало возможным благодаря обращениям со стороны ямальских властей и тесной работе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Освобожденных военных доставили в медицинские учреждения при Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации. Также Андрей Нестерук опубликовал видеозапись с кадрами возвращения на Родину солдат РФ.