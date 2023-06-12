Жителей приглашают привиться от кори. Фото: Татьяна Коркина

Ямальцам рассказали, как избежать распространения кори. Один из эффективных методов лечения опасной болезни – это вакцинация, рассказали в пресс-службе администрации Шурышкарского района.

По данным мэрии, во всех населенных пунктах ЯНАО есть вакцина против кори, а записаться на иммунизацию могут все желающие – после консультации с врачом.

Стоит напомнить, что вакцинация от кори проходит в несколько этапов – детям ставят прививку в год и шесть лет. Взрослых людей до 35 лет прививают однократно. Старше поколение входит в группу риска. Речь идет о гражданах от 36 до 55 лет. Также вакцинация рекомендована сотрудникам медицинских и образовательных организаций, как и специалистам социальной сферы и торговли.

Отметим, на Ямале пока случаев кори не зафиксировано, но в Тюменской области в некоторых жилых домах введен карантин из-за опасной болезни.

Добавим, корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей и конъюнктивитом.