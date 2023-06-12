На Ямале 12 июня будет холодно и пойдет снег. Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 12 июня, по прогнозам синоптиков, на Ямале будет облачно. Днем небольшой, местами умеренный дождь с температурой воздуха до +13 градусов днем, ночью – до +8 градусов.

Надым: пасмурно и дождь с грозой. Днем +8, ночью +7. Ветер 5-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, днем - небольшой дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем и вечером небольшой дождь, местами снег. Днем +11, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - небольшой дождь, местами снег. Днем +10, ночью +2. Ветер 6-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой дождь, вечером осадки в виде мокрого снега. Днем +11, ночью +1. Ветер 6-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, кратковременные дожди. Днем +10, ночью +6. Ветер 5-6 м/с.

Муравленко: облачно, утром - небольшой дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам на 12 июня можно ниже: