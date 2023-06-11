В Ноябрьске в День России 12 июня 2023 перекроют проезд по улице Ленина Фото: Татьяна Коркина

В связи с проведением Дня России 12 июня 2023 с 11 часов до 16.30 закроют проезд общественного транспорта по ул. Ленина – от дома 54б до дома 66. Таким образом, автобусы пойдут в объезд.

- Автобус №1 – от остановки «Площадь Опаленной Юности» до остановки «Торговый комплекс «Север» по ул. Советской; от остановки «Панель IБ» до остановки «Площадь Опаленной Юности» по проспекту Мира, ул. Советской.

- Автобус №2 – от остановки «Ноябрьское профессиональное училище» до остановки «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» по ул. Изыскателей;

- Автобус №2А – от остановки «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» до остановки «Ноябрьское профессиональное училище» по ул. Изыскателей.

- Автобус №4 – от остановки «Ноябрьское профессиональное училище» до остановки «Музейный ресурсный центр» по Изыскателей, ул. Высоцкого, ул. Советской.

- Автобус №5 – от остановки «Торговый комплекс «Север» до остановки «Интеллект Центр» по ул. Советской, ул. 60 лет СССР, ул. Ленина, пр. Мира.

- Автобус №6 – от остановки «Общественный центр III» до остановки «Интеллект Центр» по ул. Советской, ул. 60 лет СССР, Ленина, пр. Мира; от остановки «Интеллект Центр» до остановки «Общественный центр III» по пр. Мира, ул. Ленина, ул. 60 лет СССР, ул. Советской.

- Автобус №8 – от остановки «Улица Новоселов» до остановки «Микрорайон «4» по ул. Новоселов, ул. Советской, ул. Ленина; от остановки «Микрорайон «4» до остановки. «Улица Новоселов» по ул. Ленина, ул. Советской, ул. Новоселов.

- Автобус №10 – от остановки «Микрорайон «4» до остановки «Площадь Опаленной Юности»» по ул. Ленина, ул. Советской;

- Автобус №17 – от остановки «Музейный ресурсный центр» до остановки «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий» по ул. Советской, ул. Высоцкого, ул. Изыскателей.

- Автобус №28 – от остановки «Общественный центр III» до остановки «Интеллект центр» по ул. Советской, ул. 60 лет СССР, ул. Ленина, пр. Мира; от остановки «Интеллект центр» до остановки «Общественный центр III» по пр. Мира, ул. Ленина, ул. 60 лет СССР, ул. Советской.

Подробности можно узнать по телефону: 35-46-62.