День рыбака в Тазовском районе отметили творческими конкурсами и спортивными состязаниями

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе накануне, 10 июня, стартовал День рыбака. Первыми его встретили жители фактории 5-6 пески. Как отметил врио главы района Виктор Югай, рыбаки занимаются нелегким трудом и верно служат своему делу много лет.

Для жителей и гостей фактории Сэхэрява подготовили интересную культурную программу, творческие конкурсы, спортивные состязания и игры для детей.

Далее День рыбака пройдет в Находке 16 июня, 8 июля праздник пройдет в Тазовском, 14 июля – в Антипаюте, на фактории Юрибей и в селе Гыда День рыбака отметят 26 и 27 июля 2023.

Напомним, на Ямале рыболовство - одна из основных отраслей традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.