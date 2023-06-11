Более 80 тысяч бархатцев и петуний высадят в городских парках и скверах в Салехарде Фото: Татьяна Коркина

Более 80 тысяч цветов, среди которых флоксы, герань, бархатцы и петунии высадят в Салехарде этим летом. Как сообщили в городской администрации, цветники появятся возле памятников и скульптур, в городских скверах, парках и в других общественных местах.

Кроме того, в Салехарде появятся и новые места для прогулок. По словам главы города Алексея Титовского, большую территорию для отдыха благоустроят в районе дома №4 по ул. Арктической. К реализации проекта, который проводится в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды» уже приступили.

Здесь установят ротонду, световые качели и сделают научную детскую игровую площадку, которую оснастят интерактивными объектами. Здесь же появится парковка и геохолм со скамейками.