В Салехарде этим летом появятся новые места для прогулок

Фото: администрация Салехарда

Новые места для прогулок появятся этим летом в Салехарде. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своем аккаунте.

- В этом году в районе дома №4 по улице Арктическая будет благоустроена большая территория для прогулок и отдыха. К реализации проекта уже приступили - говорится в сообщении.

Фото: администрация Салехарда

В парке будет установлена ротонда, световые качели, оборудована научная детская игровая площадка, в которой благодаря интерактивным объектам дети вовлекаются в изучение физических эффектов — акустики, электричества, света.

Также планируется обустроить скамейки для отдыха и парковку, провести работы по дополнительному озеленению, обновлению освещение, в том числе декоративное.