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НовостиПроисшествия10 июня 2023 10:03

В Новом Уренгое погиб водитель легковушки

Он выехал на встречку и врезался в дорожное ограждение
Виктория Терина
Фото: УГИБДД ЯНАО

Фото: УГИБДД ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 1 человек погиб.

Одна из аварий произошла накануне вечером на улице Западная магистраль (район АЗС «НЕФТО») в Новом Уренгое. Водитель «Chery» выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По данным ГИБДД ЯНАО, с начала 2023 года на дорогах округа в 2 465 зарегистрированных ДТП погибли 14 человек и 116 получили травмы, в том числе 15 детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.