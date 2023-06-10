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НовостиОбщество10 июня 2023 3:46

На Ямале 10 июня будет прохладно и ветрено

Максимальная температура воздуха +17 градусов
Виктория Терина
На Ямале 10 июня будет прохладно и ветрено

На Ямале 10 июня будет прохладно и ветрено

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 10 июня синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Салехарде ожидается пасмурная и прохладная погода. Возможен дождь. Ветер 3-6 м/с. Ночью температура воздуха составит +5...+8 градусов, а днем потеплеет до +11...+16 градусов.

Более подробно о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО