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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:57

На одном из месторождений Надымского района заметили лису с признаками бешенства

Специалисты проводят ряд профилактику, диагностику и ликвидацию возможных очагов опасного заболевания
Виктория Терина
Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

В Надымском районе есть подозрения на бешенство у дикого животного. Об этом сообщили в администрации города, предупредив об опасности.

- Служба ветеринарии Ямала сообщает о подозрении на бешенство в связи с обнаружением на одном из месторождений лиса с признаками, характерными для этого заболевания. Специалистами проводится ряд профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что бешенство является особо опасным вирусным заболеванием, поражающим центральную нервную систему и характеризующееся высокой смертностью. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязнёнными инфицированной слюной. Чаще заражение бешенством происходит от диких животных (лиса, песец и др.) и от домашних животных (собак, кошек, домашнего скота).

В том случае, если вы увидели дикое животное на территории города, поселка или села, сообщайте об этом по номеру 112.