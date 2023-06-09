В Прибрежном парке в Тарко-Сале появятся 20 белочек и 10 бурундучков

Фото: администрация Пуровского района

В Прибрежном парке благодаря «Уютному Ямалу» поселится семейство белок и бурундуков. Об этом сообщила администрация Пуровского района.

Так, 12 июня в 13:30 жителей и гостей Тарко-Сале ждут на площадке «Барбекю» Прибрежного парка рядом с парковкой. В это время пушистых зверьков выпустят в новую среду обитания. Это будут 20 белочек и 10 бурундучков из Калужской области. Организаторы обещают, что дождь и непогода не станут помехой мероприятия, а также гарантируют веселье как детворе, так и взрослым. Идея в восстановлении популяции пушистых грызунов возникла у добровольцев, они подали заявку в проектный офис «Уютный Ямал» и их инициатива вошла в число победителей 2022 года.

А сегодня завершился прием заявок на участие в «Уютном Ямале». Идеи, которые одобрят на этот раз в рамках проекта реализуют в 2024 году.