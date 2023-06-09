Школьник из Нового Уренгоя станет участником Всероссийского выпускного бала в Кремле

Фото: администрация Нового Уренгоя

Ученик школы №17 Никита Кириченко из Нового Уренгоя станет участником Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце, который состоится 24 июня 2023 года. Сообщение об этом сегодня опубликовали в администрации города.

Участие во Всероссийском выпускном Никита заслужил трудом, усердием и активностью. Он неоднократный призер различных школьных олимпиад, победитель отборочного этапа олимпиады РАНХиГС по журналистике, в этом году стал призером заключительного этапа Всероссийской Толстовской олимпиады по литературе и олимпиады «Высшая проба» по филологии. Школьник отправится в Москву в составе ямальской делегации.

- Это событие точно запомнится Никите на всю жизнь. А пока желаем ему удачи на экзаменах. Ни пуха ни пера, - отметил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.