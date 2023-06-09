В Салехарде осудят 17-летнего наркокурьера Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде завершили расследование уголовного дела в отношении юноши, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Полицейские задержали 17-летнего парня в апреле 2023 года в Салехарде. О том, что около дома молодой человек с телефоном в руках что-то ищет, расчищая снег ногами сообщили местные жители. Тогда полицейские и выехали на место происшествия. Выяснилось, что подросток работает наркокурьером и искал закладку с наркотическим веществом, которое, затем должен был расфасовать на мелкие части и продать наркоманам.

Молодой человек активно сотрудничал с следственными органами и сейчас правоохранители ищут других людей, участвующих в незаконном сбыте веществ.

Расследования уголовного дела находился на контроле руководителя следственного управления. А уголовное дело против молодого человека передано в прокуратуру.