На Ямале 9 июня потушили все лесные пожары Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 9 июня нет действующих природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

- На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих природных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории округа зарегистрировано 18 очагов природных пожаров на площади 820,98 гектаров - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, на Ямале природные пожары начали сбавлять обороты еще вчера. Если 7 июня в округе горели 173 гектара леса, то 8 июня горели лишь 10 гектаров в Красноселькупском районе. Пожарным удалось полностью справиться со стихией.

Отметим, что с 26 мая в округе действует особый противопожарный режим, который подразумевает ряд ограничений. Жителям нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные и огневые работы - сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных и порубочных остатков.