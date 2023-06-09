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НовостиОбщество9 июня 2023 11:35

В Тюменском макрорегионе установят около 3 тысяч птицезащитных устройств

Источник:kp.ru
Фото: Ксения Гуськова

Фото: Ксения Гуськова

«Россети Тюмень» установят около 3 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи в 2023 году. На эти цели энергокомпания направит более 20 млн рублей.

На территории Тюменского макрорегиона расположены более 130 особо охраняемых природных территорий. Здесь обитают занесенные в Красную книгу кречет, орлан-белохвост и сапсан. Применяемые защитные устройства препятствуют посадкеи гнездованиюптиц на линиях электропередачи, уберегаяих от соприкосновения с токоведущими частями. Таким образом повышается надежность электроснабжения потребителей.

За последние шесть лет энергетики установили более 16,5 тысяч защитных устройств, направив на это порядка 80 млн рублей.