Карту «Морошка» в качестве проездного с 1 июля могут использовать жители Лабытнанги и Харпа Фото: Татьяна Коркина

С 1 июля карту «Морошка» можно использовать в качестве льготного проездного в Лабытнанги и Харпе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что льготным проездным билетом могут воспользоваться жители, имеющие право на государственную поддержку: инвалиды, ветераны труда, пенсионеры. Стоимость проездного не изменится и, при неограниченном количестве поездок, составит 174 рубля в месяц.

Сервис уже работает в Ноябрьске, а в дальнейшем его хотят распространить на весь округ. Активировать сервис «Льготный проездной» можно подключившись к системе «Единая карта жителя Ямала», а еще ямальцы благодаря сервису смогут отслеживать историю своих поездок.