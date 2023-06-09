Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 10:46

Карту «Морошка» в качестве проездного с 1 июля могут использовать жители Лабытнанги и Харпа

Льготным проездным билетом могут воспользоваться инвалиды, ветераны труда, пенсионеры и некоторые другие льготные категории северян
Виктория Терина
Карту «Морошка» в качестве проездного с 1 июля могут использовать жители Лабытнанги и Харпа

Карту «Морошка» в качестве проездного с 1 июля могут использовать жители Лабытнанги и Харпа

Фото: Татьяна Коркина

С 1 июля карту «Морошка» можно использовать в качестве льготного проездного в Лабытнанги и Харпе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что льготным проездным билетом могут воспользоваться жители, имеющие право на государственную поддержку: инвалиды, ветераны труда, пенсионеры. Стоимость проездного не изменится и, при неограниченном количестве поездок, составит 174 рубля в месяц.

Сервис уже работает в Ноябрьске, а в дальнейшем его хотят распространить на весь округ. Активировать сервис «Льготный проездной» можно подключившись к системе «Единая карта жителя Ямала», а еще ямальцы благодаря сервису смогут отслеживать историю своих поездок.