Удаленный поселок Новый Порт обеспечили газом

Фото: Андрей Сергиенко для «Газпромнефть-Ямала».

Газ Новопортовского месторождения начал поступать на электростанцию в Новом Порту на полуострове Ямал. Проект реализовали в рамках социально-экономического соглашения «Газпром нефти» с правительством ЯНАО.

Газ поступает на электростанцию по трубопроводу, проходящему по Обской губе. Новая линия газоснабжения обеспечивает электроэнергией 80% инфраструктуры поселка. Газификация стала возможна благодаря строительству трубопровода в проекте «Газ Ямала», которое осуществляло «Газпромнефть-Развитие». Газопровод ввели в эксплуатацию в конце 2021 года.

– Газификация села Новый Порт – стратегически важная задача, которая стояла перед командой «Газпромнефть-Развития». Каждый крупный проект компании еще на стадии сбора и анализа информации учитывает интересы местных жителей, чтобы реализовывать масштабные технологические решения максимально эффективно для бизнеса и с заботой о природе и людях, – отметил глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров.

Все оборудование отвечает требованиям промышленной и экологической безопасности. Летом в Новый Порт доставят две дополнительные отопительные установки, которые позволят увеличить мощность и полностью заменить действующую дизельную электростанцию.

Новопортовское месторождение на полуострове Ямал разрабатывает «Газпромнефть-Ямал». Необходимые для газификации села объекты компания передала Ямальскому району на безвозмездной основе. С запуском электростанции затраты муниципалитета на покупку топлива сократятся более чем на 80%.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский подчеркнул, что для жителей Нового Порта газификация – это социально значимое событие, с которого начинается новый этап развития территории.