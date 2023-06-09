Сгоревший в 2022 году трехэтажный дом в Аксарке признали аварийным

Фото: Иван Сакал / соцсети.

Трехэтажный жилой дом, который сгорел в Аксарке в конце 2022 года, признали аварийным. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал в социальных сетях. Бывшие жильцы получат индивидуальную помощь в получении нового жилья.

Глава Приуральского района Иван Сакал рассказал о комплексной помощи, которую оказывают погорельцам в Аксарке. Собирают деньги на решение проблем в индивидуальном порядке, жители включены в списки на региональную выплату.

Иван Сакал выразил благодарность жителям Аксарки, Салехарда, Лабытнанги и Ямальского района за оперативно собранную гуманитарную помощь людям, чье имущество уничтожил пожар.