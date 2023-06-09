На дорогах Ямала до конца 2023 года появятся пять пунктов весогабаритного контроля

Установка пунктов весогабаритного контроля завершится до конца 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

На Ямале в Ноябрьском регионе на дорогах появятся пять пунктов весогабаритного контроля. Их установят в районе Карамовского поста, на Вынгапуровский и на границе Ямала по дороге к Губкинскому.

Проект позволит не только контролировать дорожное движение и грузоподъемность, но и увеличить срок службы дорожного полотна. Система контроля сможет определять вес и габариты автомобилей, а также считывать данные по осевой нагрузке. При нарушениях будут вынесены постановления и выплачены штрафы.

Установка пунктов весогабаритного контроля завершится до конца 2023 года, а первые полгода система будет работать в тестовом режиме.