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НовостиОбщество9 июня 2023 9:07

На дорогах Ямала до конца 2023 года появятся пять пунктов весогабаритного контроля

Установка пунктов весогабаритного контроля завершится до конца 2023 года
Серафима Краснова
Установка пунктов весогабаритного контроля завершится до конца 2023 года.

Установка пунктов весогабаритного контроля завершится до конца 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале в Ноябрьском регионе на дорогах появятся пять пунктов весогабаритного контроля. Их установят в районе Карамовского поста, на Вынгапуровский и на границе Ямала по дороге к Губкинскому.

Проект позволит не только контролировать дорожное движение и грузоподъемность, но и увеличить срок службы дорожного полотна. Система контроля сможет определять вес и габариты автомобилей, а также считывать данные по осевой нагрузке. При нарушениях будут вынесены постановления и выплачены штрафы.

Установка пунктов весогабаритного контроля завершится до конца 2023 года, а первые полгода система будет работать в тестовом режиме.