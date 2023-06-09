На Ямале полицейские под прикрытием задержали юного байкера

Фото: пресс-служба УГИБДД ЯНАО.

На Ямале инспекторы ГИБДД задержали подростка на мототранспорте. В ходе патрулирования дорог полицейские заметили мотоцикл, который двигался без государственных регистрационных знаков. Выяснилось, что за рулем транспортного средства «YAMAHA» в Муравленко находился 14-летний парень.

Мотоцикл принадлежит родителям мальчика, установили сотрудники МВД.

- Материалы дела в отношении юноши будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь родителям подростка за передачу лицу, не имеющему прав управления, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, - заявили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Инспекторы ДПС просят родителей не допускать детей до управления мототранспортом, так как дети не имеют навыков вождения.