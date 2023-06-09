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НовостиОбщество9 июня 2023 5:02

В Салехарде 17 июня впервые пройдет общегородской выпускной

Власти готовят для мероприятия специальные декорации
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Салехарде впервые пройдет общегородской выпускной. В 2023 году власти приняли решение подарить большой праздник для тех, кто прощается со школой. Мероприятия начнутся 17 июня 2023 года на площади у «Геолога».

- 17 июня на площади у «Геолога» вручим награды лучшим из лучших, одиннадцатиклассники пройдут по ковровой дорожке, выпускники станцуют школьный вальс. Завершится все ярким концертом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации.

Власти готовят для мероприятия специальные декорации. Одна из них – это большие звезды, которые загорятся в день выпускного, обрамляя красную дорожку.